I clienti di Unicredit sono ancora al centro della bufera in queste settimane, anche a causa delle numerose truffe della rete. Coloro che hanno un conto corrente con l’istituto bancario devono prestare molta attenzione, soprattutto dinanzi a messaggi sospetti che circolano in rete anche in queste ore.

Unicredit, le truffe che gli utenti devono evitare

Tanti correntisti di Unicredit, in tal senso, stanno ricevendo una serie di comunicazioni da parte di hacker e malintenzionati. Costoro, fingendosi parte del gruppo assistenza dell banca, presentano ai lettori messaggi, inviati via mail o via SMS, con la garanzia di accrediti dal valore anche superiore ai 1000 euro.

Obiettivo principale di questi messaggi è spingere i clienti di Unicredit a cliccare sugli appositi link in allegato alle comunicazione. Gli utenti che cascano in queste truffe e che cliccano sui link in allegato potrebbero trovarsi dinanzi ad alcune pessime esperienze, come la condivisione automatica dei propri dati riservati ed il relativo rischio dei furti d’identità online.

Scenario a cui prestare attenzione è anche la condivisone, sempre in automatico, delle proprie credenziali di home banking. I correntisti di Unicredit, in tale circostanza, spesso rischiano di perdere i loro risparmi sul conto corrente. Agli hacker bastano pochi secondi in tal caso per rubare anche ingenti parti di denaro.

Occhio infine anche all’attivazione dei servizi a pagamento sui profili TIM, Vodafone e WindTre. Sempre attraverso questi messaggi e sempre senza alcun consenso degli utenti, gli hacker potrebbero attivare servizi a pagamento che portano allo stesso tempo ad ingenti spese settimanali per i correntisti di Unicredit.