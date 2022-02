Unicredit e carte di credito: rubati soldi in poco tempo con la truffa shock

Come recita il celebre detto, se fidarsi può essere un bene, non fidarsi può essere certamente meglio. È proprio questo il caso che sta interessando un messaggio molto strano che avrebbe deciso di fare il giro d’Italia in poche ore a partire da qualche settimana fa.

All’interno di questo testo, che non è altro che è una truffa phishing, figurerebbe il nome di Unicredit, celebre banca italiana. Ovviamente quest’ultima non ha nulla a che fare con il messaggio in questione, il quale parla di un blocco del conto aggirabile solo di esclusivamente con il reinserimento delle credenziali d’accesso. È dunque un nuovo trucco per rubare i soldi al prossimo.

Unicredit: ecco il nuovo messaggio che sta portando terrore tra le persone

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT