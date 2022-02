Gli sconti attivati in questi giorni da Trony possono davvero far impazzire gli utenti che da tempo stavano aspettando il momento giusto per mettere mano al portafoglio, ed iniziare sin da subito a risparmiare sui vari acquisti tecnologici.

Il rapporto qualità/prezzo promesso da Trony è assolutamente invidiabile, al netto di pochissime limitazioni riguardanti la disponibilità della campagna sul territorio nazionale. E’ bene ricordare, infatti, che tutti i prezzi sono da considerarsi validi in ogni singolo negozio in Italia, senza differenze o limitazioni degne di nota; inoltre, coloro che spenderanno più di 199 euro, potranno anche affidarsi alla rateizzazione senza interessi, riuscendo a pagare automaticamente tramite il conto corrente bancario.

Trony: il volantino con le offerte più in voga del periodo

La campagna promozionale di Trony è assolutamente incredibile, proprio per le enormi varietà di scelta messe effettivamente a disposizione di coloro che vorranno acquistare due prodotti di tecnologia, i quali differiscano di 5 euro nel prezzo finale di vendita. Dovete sapere, infatti, che non vengono poste particolari limitazioni in merito alle categorie merceologiche coinvolte, se non in rari casi.

L’utente non deve fare altro che recarsi in un qualsiasi negozio sul territorio, aggiungere al carrello 2 prodotti differenti, e poi dirigersi in cassa. A questo punto gli addetti provvederanno a scontare immediatamente del 50% il valore del meno caro della coppia, con riduzione sullo scontrino finale. Prestate attenzione, lo sconto non sarà applicabile a preferenza, ma sarà automatico, e non verranno emessi buoni o rimborsi postumi.