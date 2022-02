L’operatore Tim ha recentemente deciso di prorogare ancora la propria iniziativa denominata Tim Party della domenica, fino al prossimo 6 marzo 2022. Grazie a questa iniziativa è possibile vincere diversi premi.

Questa volta, e per tre settimane consecutive, il tema dei premi che si potranno vincere sarà il Food. Vi ricordo che la partecipazione è gratuita. Scopriamo insieme i premi delle prossime settimane.

Tim Party della Domenica, per tre settimane il tema è il Food

Il premio viene reso disponibile in occasione di ogni Domenica della settimana, nell’orario compreso tra le 00:01 e le 23:59, e la partecipazione è gratuita. Proprio ieri, domenica 20 febbraio 2022 sono stati messi in palio 18 Forno Pizza da Gennaro Ariete, ciascuno dei quali del valore commerciale di 110 euro. La prossima domenica, il 27 febbraio 2022 saranno invece messi in palio 22 Robot da cucina Robomix Ariete, ciascuno dei quali del valore commerciale di 90 euro.

Infine, per la domenica 6 marzo 2022 il premio consisterà in 40 Gift Card Tannico, ciascuna delle quali del valore commerciale di 50 euro. La partecipazione alle suddette sessioni domenicali del concorso, necessita dell’accesso o registrazione al sito web TIM Party o all’app ufficiale e del successivo clic sul bottone dedicato.

Cosi facendo il cliente viene indirizzato su una pagina all’interno della quale viene proposta la risoluzione di un mini-gioco consistente basato sulla memoria, in cui il partecipante deve identificare tutte le 6 coppie di carte corrispondenti presentate a schermo, entro 45 secondi. Coloro che identificano le 6 coppie di carte corrispondenti, nei limiti di tempo, scoprono subito se si sono aggiudicati o meno il premio in palio per la giornata alla quale partecipano.