TIM assicura una sorpresa certamente positiva a tutti i suoi clienti. Dopo gli aumenti aumenti di prezzo che hanno riguardato anche il campo della telefonia mobile, tutti coloro che hanno in piano ricaricabile attivo con il gestore italiano avranno la possibilità di risparmiare sino a 2 euro (per eccesso) sui loro costi mensili.

TIM, nel nuovo anno un possibile sconto di 2 euro

La novità di TIM arriva da una rimodulazione per il servizio Sempre Connesso. In controtendenza rispetto allo scorso anno, infatti, il servizio è ora divenuto facoltativo. Laddove gli utenti decidessero di eliminare questo servizio, gli utenti potrebbero quindi eliminare una spesa di 2 euro ogni trenta giorni.

Le condizioni del servizio Sempre Connesso, al netto di questa rimodulazione che l’ha reso facoltativo, prevedono sempre gli stessi servizi. Al rinnovo della tariffa, in caso di mancato credito per procedere, gli utenti avranno a loro disposizione un ticket che prevede soglie di consumo illimitate per effettuare chiamate, inviare messaggi e navigare con Giga internet illimitati. Il pacchetto per un singolo giorno è pari a 0,90 euro.

Gli abbonati di TIM potranno procedere anche per il rinnovo di questo pacchetto per un secondo giorno, con un prezzo complessivo pari a 1,80 euro. Soltanto a partire dal terzo giorno dalla mancata ricarica, i clienti avranno lo stop ai consumi in uscita. Il credito a debito sarà poi recuperato da TIM nel momento della prima ricarica utile.

Gli abbonati TIM interessati disattivazione della funzione di Sempre Connesso e al possibile risparmio di 1,80 euro devono contattare il servizio assistenza di TIM, al numero 119.