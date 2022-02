La componente più importante all’interno di uno Smartphone e senza alcun dubbio la sua batteria, lasciargli energetica e infatti è indispensabile al funzionamento del device il quale altrimenti non sarebbe nient’altro che un costosissimo fermacarte.

Nonostante la sua primaria importanza però quest’ultima è anche la componente più fragile presente nel device, essa infatti passibile il numero se tipologie di insulti: chimici, elettrici e fisici, i quali possono nel tempo minarne La salute riducendone drasticamente la durata di vita.

Un altro fattore che però contribuisce in modo preponderante alla salute della batteria è il comportamento del suo proprietario, quest’ultimo prestando la giusta attenzione può contribuire ad aumentarne la durata o di contro può inficiarne la salute in modo pesante.

Le abitudini più dannose per la vostra batteria

Le abitudini dannose che rovinano la vostra batteria sono molteplici iniziamo però parlando della più diffusa in tutto il pianeta, stiamo ovviamente parlando del caricare lo Smartphone quando quest’ultimo è acceso, tale pratica infatti porta ad un eccessiva produzione di calore che nel tempo può ledere le celle al litio.

Un’altra pratica diffusasi soprattutto negli ultimi anni, è quella di caricare lo Smartphone utilizzando solo ed unicamente caricatori rapidi, gli elevati amperaggi infatti possono nel tempo stressare la batteria e portare a produzione di calore eccessiva, la quale come detto prima non è molto salutare per la batteria.

Un’altra pratica dannosa è quella di esporre il cellulare a temperature estremamente rigide o estremamente calde, le celle al litio Sono infatti molto sensibili alle temperature estreme e potrebbero così danneggiarsi.