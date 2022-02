Come previsto, è possibile preordinare i nuovi Samsung Galaxy S22 e Galaxy Tab S8. A causa dell’elevata domanda, l’azienda ha dovuto interrompere temporaneamente i preordini in alcuni Paesi. Il Galaxy S22 arriverà ufficialmente il 25 febbraio ma non per tutti.

Secondo quanto dichiarato dagli utenti, c’è chi riceverà il nuovo Galaxy in ritardo e chi addirittura lo sta ricevendo in anticipo. Molti hanno già ricevuto l’email di conferma dell’ordine e della rispettiva consegna. Non è del tutto impossibile e inaspettato, ma palesa ancora una volta le difficoltà che molte aziende stanno affrontando ormai da mesi, in gran parte a causa della pandemia.

Samsung Galaxy S22: primi problemi con le tempistiche dei preordini

La cosa strana è che le consegne anticipate sembrano essere per coloro che hanno effettuato i preordini poco dopo l’annuncio ufficiale dell’azienda. I consumatori che hanno ordinato un Galaxy S22 negli ultimi giorni riceveranno il proprio smartphone Samsung tra la fine di marzo e l’inizio di aprile, a seconda del colore e delle opzioni di archiviazione. Per alcuni pare che la data di consegna stimata sia per i primi di maggio.

La stragrande maggioranza degli utenti sembra aver già ricevuto la mail di conferma della consegna, anche se la pagina ufficiale dei preordini dell’azienda indica che la spedizione dei Galaxy S22 subirà dei ritardi a causa della domanda elevata. A questo punto, la soluzione migliore per ottenere il dispositivo è aspettare il lancio alla fine di questo mese. Non potrai sfruttare le offerte disponibili con i preordini, ma potrai evitare di aspettare a lungo per ricevere il dispositivo.