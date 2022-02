Sappiamo da tempo che la nota casa automobilistica Renault presenterà fra non molto il suo nuovo SUV. Si tratta del prossimo Renault Austral, un veicolo che andrà a sostituire l’attuale Renault Kadjar. Nel corso delle ultime ore, in particolare, l’azienda ha postato alcune nuove foto spia.

Renault Austral avvistato in nuove foto spia in attesa del debutto ufficiale

Il prossimo 8 marzo 2022 il noto marchio Renault annuncerà ufficialmente il suo nuovo SUV Renault Austral. Come già accennato, l’azienda ha da poco stuzzicato l’attenzione degli utenti pubblicando alcune nuove foto spia della vettura. Osservando queste ultime, è possibile notare la presenza di un design robusto e con un nuovo stile dei fari anteriori e dei gruppi ottici che risultano piuttosto sottili, il tutto nonostante la vettura sia camuffata per non rivelare troppi dettagli.

1 su 4

In queste ultime settimane sono state comunque rivelate numerose informazioni. Grazie ad esse, sappiamo che la nuova Renault Austral sarà distribuita soltanto in versioni elettrificate. Tra queste, ci sarà una versione con motorizzazione E-TECH Hybrid con un motore 1.3 TCe e sappiamo che ci sarà una versione più potente delle altre da ben 200 CV.

Oltre a questo, all’interno della vettura a marchio Renault non mancherà il supporto alla tecnologia. Non mancherà ad esempio il supporto ad Android Auto e ad Apple CarPlay e, stando a quanto rivelato dall’azienda, ci saranno due ampi schermi adibiti per la strumentazione digitale e per il sistema di infotainment (si parla di uno schermo totale di circa 24.3 pollici di diagonale), mentre la piattaforma su cui si poggerà sarà la CMF-CD3.