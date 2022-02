I prezzi attivati nel periodo da MediaWorld sono pensati per far letteralmente impazzire gli utenti, alla ricerca della perfetta occasione per riuscire a risparmiare, nel momento in cui decidono di mettere mano al portafoglio per acquistare la tecnologia di ultima generazione.

I prodotti più interessanti dell’intera campagna, lo ricordiamo, sono da considerarsi disponibili nella loro variante no brand, e con alle spalle la garanzia legale di 24 mesi; quest’ultima è fondamentale per avere la certezza di godere della riparazione gratuita, nel caso in cui si dovessero riscontrati difetti di fabbrica di ogni tipo.

MediaWorld show: ottime offerte per tutti i gusti

MediaWorld fa incetta di sconti con il recente volantino, all’interno del quale si possono scovare occasioni per tutti i gusti. Osservando come al solito la categoria degli smartphone, notiamo la presenza di un buonissimo numero di offerte a prezzi ridottissimi, nella maggior parte dei casi addirittura inferiori ai 300 euro.

I modelli effettivamente disponibili spaziano dal più interessante, il Realme GT Master Edition, per le incredibili specifiche tecniche ed il design assolutamente unico, passando per Galaxy A12, Wiko Y82, wiko Power u20, xiaomi Redmi 9At o anche il più economico Wiko Power U10. Tutte le riduzioni sono applicate su modelli che presentano le caratteristiche di base già discusse in passato, ovvero sono no brand ed hanno anche la garanzia di 24 mesi. I dettagli del volantino sono ad ogni modo raccolti qui.