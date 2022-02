Iliad ha deciso di proporre tante novità in queste prime battute del 2022 a tutti i suoi clienti. Il provider francese, ad esempio, mette sul piatto di tutti i suoi clienti un’offerta per la Fibra ottica nel campo della telefonia fissa, mentre nel campo della telefonia mobile rilancia la sua proposta Giga 120.

Iliad, le tappe per un futuro addio del 3G

I clienti che scelgono questa tariffa avranno sempre il classico pacchetto da 9,99 euro al mese con consumi senza limiti per le telefonate e gli SMS e con 120 Giga per navigare in internet. Previsto anche il servizio 5G completamente a costo zero.

La novità del 5G rappresenta proprio un punto di forza del gestore in questo 2022. L’impegno di Iliad è quello di estendere già a partire dalle prossime settimane la tecnologia delle reti internet di nuova generazione in ampie aree della nazione.

Con l’arrivo del 5G ci sono però una serie di conseguenze per gli stessi clienti di Iliad. Il gestore infatti nel più breve tempo possibile potrebbe far partire un processo di dismissione legato alle linee 3G.

La linea seguita dall’operatore francese, in questa circostanza, sarebbe del tutto speculare a quella prevista da altri provider come Vodafone e TIM, provider che hanno già inaugurato da qualche settimana il loro percorso per l’archiviazione del 3G. Tuttavia, lo scenario del gestore francese prevede alcune differenze: l’intenzione di eliminare il 3G non prevede una fase operativa almeno non prima di aver raggiunto la copertura omogenea del territorio con l’attuale tecnologia per le linee 4G.