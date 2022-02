Nelle ultime ore sono emersi i primi dettagli sui prossimi Google Pixel 7 e 7 Pro, nonostante sia appena arrivato in Italia il Pixel 6. A svelarli ci hanno pensato i colleghi di “9to5Google”.

Hanno infatti diffuso i nomi in codice dei nuovi smartphone, il processore con cui saranno equipaggiati ed il modem che utilizzeranno. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Google Pixel 7: emergono i primi dettagli sui nuovi smartphone

I due Pixel dovrebbero montare la seconda generazione del processore Tensor GS101. Il nome in codice del nuovo chip è “Cloudripper” e porta come numero di modello “GS201”. Spulciando nell’anteprima di Android 13, la redazione di “9to5Google” ha scovato altre informazioni, come il modem Samsung con cui si presenterà il nuovo processore, ovvero l’Exynos Modem 5300, i cui dettagli però non sono stati ancora annunciati.

Al modem, però, sono associati tre dispositivi, tra cui “Cheetah” e “Panther”, che dovrebbero essere proprio i nomi in codice dei Pixel 7. I due nuovi smartphone dal “nome felino” potrebbero debuttare nell’autunno 2022. All’interno della DP di Android 13, sono stati trovati anche riferimenti a Pixel 7 e relativa variante Pro. Una volta appurato che Pipit non è quello che si pensava inizialmente.

La nuova generazione di Pixel è attesa, come appena anticipato, per il prossimo autunno, ma chissà che Google non adotti la stessa strategia dello scorso anno, quando già ad agosto mostrò gli smartphone due mesi prima del debutto.