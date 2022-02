Expert sta provando in tutti i modi a catturare l’attenzione dei consumatori italiani, in questi giorni ha difatti presentato un volantino pieno zeppo di occasioni e di sconti da non perdere, promettendo un risparmio importantissimo sui vari acquisti effettuati.

I prezzi che troverete nell’articolo, come per le precedenti campagne promozionali dell’azienda, sono attivi in esclusiva nei negozi fisici in Italia, come anche sul sito ufficiale. L’e-commerce è sempre preferita dalla maggior parte di noi, ma in questo caso viene richiesto il pagamento di una piccola quota per la consegna a domicilio; per risparmiare la potete richiedere gratis in negozio, oppure recarvi fisicamente in un punto vendita.

Scoprite subito i migliori codici sconto Amazon gratis, approfittando delle nuove offerte disponibili sul nostro canale Telegram.

Expert: ecco le nuove offerte che vi faranno risparmiare

Expert fa letteralmente sognare tutti gli utenti con una campagna promozionale che promette sconti da pazzi su un buonissimo quantitativo di smartphone di ultima generazione. All’interno del volantino non troviamo modelli di fascia altissima, il più costoso è l’Oppo Reno6 da 429 euro, seppur garantendo discrete prestazioni generali.

L’altro dispositivo da non perdere assolutamente di vista, è chiaramente il Samsung Galaxy S20 FE, questi viene proposto a soli 379 euro, ed è a tutti gli effetti da considerarsi una valida, ed economica alternativa, per coloro che vogliono godere appieno delle potenzialità della serie Galaxy, senza spendere poi così tanto. Le restanti offerte vanno a toccare modelli ancora più economici, del calibro di TCL 20S, Redmi 10, Realme 9i, Oppo A16s, Huawei Nova 8i e similari.

Se volete approfondire la conoscenza del volantino, ricordatevi comunque di collegarvi quanto prima al sito ufficiale.