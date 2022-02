Le migliori offerte del volantino Esselunga spingono gli utenti ad un risparmio inaspettato, e comunque più che apprezzato, garantendo difatti la possibilità di mettere le mani su prodotti complessivamente eccellenti, al giusto prezzo finale di vendita.

L’unico modo per fruire delle solite e stesse promozioni, consiste nel recarsi personalmente presso in un qualsiasi negozio sul territorio nazionale, in questo modo si avrà la possibilità di acquistare senza problemi al prezzo effettivamente indicato. I prodotti, come al solito del resto, sono da considerarsi distribuiti nella loro variante no brand, con alle spalle una comodissima garanzia della durata complessiva di 2 anni.

Esselunga: le offerte del volantino sono inaspettate

Offerte inaspettate sono a disposizione di tutti gli utenti da Esselunga, scorrendo il volantino, infatti, notiamo la presenza di numerose occasioni che possono far risparmiare moltissimo i vari consumatori sul territorio nazionale, anche coloro che da tempo stavano aspettando il momento giusto per acquistare uno smartphone Apple.

Il modello coinvolto nella campagna è l’ultimo Apple iPhone 12, un prodotto da ben 799 euro, ma con il quale ognuno di noi ha la possibilità di godere di prestazioni decisamente all’avanguardia, anche da un punto di vista fotografico. Nel caso in cui si volesse invece puntare verso un dispositivo più economico, ecco allora che la scelta potrebbe effettivamente ricadere su Xiaomi Redmi Note 8 2021, disponibile all’acquisto alla modica cifra di soli 139 euro. Ogni altra informazione in merito è disponibile solo ed esclusivamente sul sito ufficiale.