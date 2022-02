Ci sono opinioni contrastanti su Bixby. Alcuni utenti lo usano assiduamente, altri ne farebbero tranquillamente a meno. Se stai utilizzando un Samsung Galaxy più recente e ti ritrovi a scontrarti con l’assistente virtuale su misura di Samsung, ci sono buone notizie: finalmente è piuttosto semplice disabilitarlo del tutto. Di seguito alcuni suggerimenti per farlo in pochi passaggi.

Questi suggerimenti si applicano a tutti i dispositivi Samsung Galaxy dal Note 10 e successivi, poiché non dispongono di pulsanti Bixby dedicati. I Samsung Galaxy S8, S9, S10, Note 8 e Note 9 hanno pulsanti dedicati che non possono essere completamente disattivati come si vorrebbe.

Come disabilitare l’attivazione di Bixby con il tasto laterale

Per impostazione predefinita, i telefoni Samsung più recenti aprono Bixby se tieni premuto il tasto laterale, il tasto che ti aspetteresti che funzioni come pulsante di accensione. Ecco come cambiare questa impostazione: Schermata iniziale che mostra l’insieme delle notifiche > scorri verso il basso per espandere le impostazioni rapide. Vedrai un’icona di alimentazione nell’angolo in alto a destra. Seleziona Impostazioni tasto laterale. Potrai scegliere l’opzioni che preferisci per il tasto, tra cui “modalità spegnimento”.

Come disabilitare l’opzione “Hey Bixby”

Google Assistant si attiva con “Hey Google”, Siri con “Hey Siri” e Bixby con “Hey Bixby”. È una frase dal suono piuttosto improbabile, quindi è abbastanza improbabile che si attivi accidentalmente a differenza degli altri assistenti vocali, ma se vuoi ugualmente disattivare l’opzione, segui questi passaggi. Apri l’app Bixby > menu laterale > icona delle impostazioni > Disattiva l’impostazione di attivazione vocale.

Tieni inoltre presente che Bixby non funziona affatto se non hai effettuato l’accesso a un account Samsung, quindi se non stai utilizzando altre funzionalità specifiche di Samsung, puoi semplicemente disconnetterti in Gestisci account nelle impostazioni del tuo telefono. La tua esperienza con il tuo dispositivo Samsung Galaxy sarà, finalmente a tutti gli effetti, priva di Bixby.