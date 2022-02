Nuovi prezzi bassi attendono gli utenti che vogliono recarsi in un qualsiasi punto vendita Comet nell’idea di risparmiare il più possibile, avendo infatti la possibilità di spendere poco o niente, anche nel momento in cui si volesse accedere alla telefonia mobile.

I vincoli legati alla campagna promozionale di Comet sono davvero minimi, se non praticamente nulli, infatti i prezzi sono da considerarsi attivi in ogni negozio in Italia, con l’aggiunta diretta del sito ufficiale dell’azienda, il quale permette a tutti di ricevere gratuitamente la merce presso il domicilio, spendendo più di 49 euro.

Non dimenticatevi di iscrivervi subito al nostro canale Telegram ufficiale, potrete ricevere gratis nuove splendide offerte e scoprire i migliori prezzi bassi.

Comet: questi sconti sono da far perdere la testa

Che sconti da Comet, il nuovo volantino raccoglie al proprio interno incredibili occasioni e prezzi assolutamente da non perdere, applicati sulle più importanti categorie merceologiche. Avvicinandosi prima di tutto alla fascia alta della telefonia mobile, notiamo la presenza di un trittico di prodotti incredibili: Galaxy Z Flip3, Galaxy S21 FE e Apple iPhone 13.

Il primo è il foldable più richiesto del periodo, viene effettivamente proposto a soli 799 euro, ed è da acquistare subito se volete provare l’ebbrezza di un display pieghevole. Al secondo posto troviamo invece il nuovo Galaxy S21 FE, ovvero un dispositivo con le medesime specifiche del Galaxy S21, ma con la variazione nel processore, il cui prezzo si aggira sui 599 euro. Per ultimo, invece, ecco arrivare il più recente membro della famiglia iPhone, disponibile a 829 euro.

Questo e molto altro ancora vi attende da Comet, se volete scoprire il volantino, ricordatevi di collegarvi subito qui.