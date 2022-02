Con Chrome OS 88, Google ha introdotto una tipologia di screen saver che trasforma i Chromebook in smart display personalizzati. Da allora, ci sono state molte voci sugli screen saver animati in arrivo con l’ultimo aggiornamento di Chrome OS. Sono ancora in fase sperimentale e potrebbero essere rimossi nella versione definitiva.

Al momento è talmente instabile la versione beta con cui Google sta testando i nuovi screen saver per Chrome OS che solo alcuni sviluppatori sono riusciti a dare un’occhiata da vicino. L’intero sistema dei nuovi screen saver in movimento si basa su Lottie, uno strumento di animazione. Per chi non lo sapesse, Lottie è un formato di animazione che consente ai progettisti di inviare animazioni su qualsiasi piattaforma o dispositivo. Questo aumenta o riduce le dimensioni dell’animazione ottenuta senza intaccare i pixel, indipendentemente dalle dimensioni dello schermo.

Chrome OS: nuovi screen saver animati che potrebbero non arrivare mai

Il download di questa versione di Chrome OS e l’abilitazione del flag su chrome://flags#ambient-mode-animation dovrebbero permettere l’accesso al nuovo pacchetto di salvaschermo. Attualmente, c’è solo un’opzione disponibile, chiamata Feel the Breeze. Con questa modalità, il display assume la forma di tre tele mosse dal vento appese a due linee ciascuna. Una volta attivato, lo screen saver animato popolerà le tele con le tue foto in tempo reale.

Se questi screen saver animati dovessero arrivare con il lancio della versione stabile, ci saranno sicuramente anche tante altre opzioni, si spera più originali. Gli screen saver sono già una caratteristica quasi del tutto ignorata dalla maggior parte degli utenti. Se l’azienda ha deciso di concentrarsi così tanto sui salvaschermo dovrebbe almeno cercare di stupirci.

Alla fine di gennaio, la centesima versione del sistema operativo di Google ha iniziato a essere lanciata sul canale Canary con relativi avvisi sulla compatibilità in bilico con alcuni siti web. Di conseguenza, il flag di prova di Google per la risoluzione dei problemi della nuova versione deve ancora arrivare. Provare ad installare una versione provvisoria per testare i nuovi screen saver significa solo sommare più bug tra loro.

Per ora, se vuoi avere un assaggio delle ultime novità, dovresti installare la versione altamente sperimentale e potenzialmente instabile di Chrome. In caso contrario, puoi attendere che l’aggiornamento arrivi per tutti.