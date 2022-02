Il volantino Carrefour permette agli utenti di sognare letteralmente ad occhi aperti, grazie ad una lunghissima serie di riduzioni di prezzo, tutte applicate per cercare di avvicinare il più possibile il cliente all’acquisto di un nuovo smartphone, e non solo.

I prezzi che troverete descritti in maniera dettagliata nel nostro articolo, sono da considerarsi validi solamente nei punti vendita, in altre parole gli acquisti dovranno essere completati recandosi personalmente presso gli stessi, poiché gli sconti al momento non sono disponibili online (almeno per quanto riguarda la tecnologia). Al superamento dei 199 euro di spesa, inoltre, sarà possibile richiedere la rateizzazione senza interessi, in modo da avere la possibilità di pagare in comode rate addebitate in automatico sul conto corrente bancario.

Carrefour: tantissime offerte vi attendono in negozio

Grazie al volantino Carrefour, tutti gli utenti si ritrovano ad avere enormi possibilità di risparmio sui vari acquisti effettuati, senza doversi minimamente preoccupare della qualità generale dei prodotti che vanno ad acquistare. La campagna promozionale strizza l’occhio a tutti coloro che non vogliono spendere più di 179 euro, infatti all’interno si trovano modelli economici, dalle prestazioni complessivamente interessanti.

I dispositivi da non perdere assolutamente di vista, infatti, vanno a toccare Realme C25Y, TCL 20Y e Oppo A54s, un trittico incredibilmente vario ed interessante, dalle prestazioni più che adeguate per il prezzo finale richiesto. Se volete approfondire la conoscenza dell’ottimo volantino Carrefour, non dovete fare altor che collegarvi al sito.