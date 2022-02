Vodafone ha deciso di alzare i prezzi per le tariffe di alcune delle offerte: si parla di 2 euro in più al mese.

L’aumento generale dei prezzi è evidente e anche Vodafone, inevitabilmente, sta seguendo l’aumento previsto dal mercato. In particolare, si parla di un aumento del prezzo della promozione Special 50 Giga che rappresenta la promo di punta per Vodafone perché conveniente per tutti coloro che provengono da un altro operatore.

Tuttavia, alcuni clienti potrebbero farsi fregare perché Special 50 Giga di Vodafone prevede un aumento della tariffa di 2 euro al mese: per chi normalmente paga 7,99 il costo sarà di 9,99, anche se manterrà tutte le specifiche della propria promozione; per chi normalmente paga 6,99 il costo sarà di 8,99.

Si può rifiutare l’offerta

Vodafone non ha fatto altro che adeguarsi al mercato globale aumentando i prezzi, ma non ha aumentato anche le soglie di consumo: la promozione, quindi, rimarrà la stessa, ma con 2 euro in più da pagare. Fortunatamente, nella quasi totalità dei casi, la compagnia telefonica non prevede penali per chi decide di disattivare l’offerta e trovarne un’altra più economica. Per fare ciò è necessario accedere all’area personale del Fai-da-te sul sito vodafone.it.

Vodafone contrattualmente offre però ai propri clienti un costo bloccato per il primo semestre: quindi, per chi ha attivato l’offerta Speciale 50 Giga per soli sei mesi o meno, non dovrà percepire alcun aumento di prezzo.

Attualmente sul mercato si trovano varie offerte vantaggiose a prezzi contenuti e con tutti i comfort necessari, tra cui Iliad che sta raccogliendo una buona fetta di clienti che spesso derivano da Vodafone, che attualmente detiene il la più grande copertura di rete in Italia insieme alle altre due principali compagnie telefoniche: WindTre e Tim.