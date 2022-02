Amazon Prime video continua ad arricchire il catalogo della propria piattaforma streaming. Dopo il successo della seconda stagione di LOL chi ride è fuori, anche il mese di marzo sembra riservare grandi sorprese.

Amazon Prime video: la raccolta si aggiorna, ecco i nuovi titoli.

Serie tv

4 marzo: The Boys Presents: Diabolical, uno spin off di The Boys

The Boys Presents: Diabolical, uno spin off di The Boys 4 marzo : Star Trek: Picar, la seconda stagione

: Star Trek: Picar, la seconda stagione 11 marzo: Upload, la seconda stagione

Upload, la seconda stagione 14 marzo: Moto GP Unlimited, docuserie sul campionato mondiale di moto.

Film

18 marzo: Acque Profonde

Vi ricordiamo che le novità sono dietro l’angolo e a questa lista di titoli in arrivo potrebbero aggiungersene alcuni molto interessanti. Restate collegati per non perdere i prossimi aggiornamenti.