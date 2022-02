Se utilizzi WhatsApp da abbastanza tempo, probabilmente ricorderai quando inviare link era una seccatura: i problemi frequenti riguardavano anteprime molto brevi, nessuna miniaturae altri bug.

Dopo molto tempo, la piattaforma social di proprietà di Meta ha finalmente implementato un aggiornamento per migliorare le anteprime delle immagini per i collegamenti. E ora sta rilasciando una funzionalità simile per le anteprime dei documenti.

Le ultime notizie arrivano grazie a WABetaInfo, e sempre secondo il sito, WhatsApp introdurrà un aggiornamento per generare un’anteprima corretta quando immagini e video vengono condivisi come documenti. La funzione è attualmente disponibile sulla versione beta 2.22.5.11 e dovrebbe essere disponibile per tutti nelle prossime settimane.

Nuove funzioni in arrivo

Questo aggiornamento è tutt’altro che banale: WhatsApp è noto per ridurre la qualità delle immagini durante la trasmissione. L’app ha introdotto un’opzione che dovrebbe mantenere la qualità dell’immagine. Ora la differenza di dimensione tra la compressione del salvataggio dei dati e quella di qualità superiore è minima.

Ma l’unico vero modo per mantenere la qualità originale di un’immagine su WhatsApp è inviarla come documento, anche se questo ha i suoi lati negativi. Uno di questi è che il destinatario attualmente non può dire cosa contiene il documento senza aprirlo. Riescono a vedere solo un nome e un’estensione di file confusi. Tuttavia, questo aggiornamento di cui sopra introdurrà quelle anteprime tanto necessarie quando arriverà, proprio come quelle che sono state disponibili per i documenti PDF almeno dal 2016.

Si può solo sperare che Meta risolva i problemi rimanenti con la condivisione dei media. Nel frattempo alcune fonti dicono che l’azienda potrebbe migliorare la condivisione delle immagini, aggiungendo un’opzione adeguata che mantenga la qualità effettiva di un file multimediale. Fino a quando non lo farà, WhatsApp continuerà a giocare in secondo piano rispetto al grande rivale Telegram.