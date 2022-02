WhatsApp: aggiornamento nuovo e tante novità, ecco cosa cambia

Chi usa WhatsApp ogni giorno, sa benissimo che prescindere da un’applicazione del genere risulta impossibile. Infatti tutte le persone che hanno scelto di affidarsi a questa piattaforma di messaggistica, sono coscienti del fatto che non ci sono soluzioni migliori nell’ambiente. Siamo partiti anni fa con WhatsApp che aveva solo la funzionalità dei messaggi, i quali non permettevano di certo di ottenere tutte le informazioni di ora.

Tutto però è migliorato grazie agli aggiornamenti, i quali sono costanti e soprattutto molto più frequenti rispetto ad un tempo. Secondo quanto riportato, ci sarebbero anche delle novità in arrivo prossimamente, proprio come descritto dai siti più vicini all’applicazione. Uno dei primi aggiornamenti dovrebbe riguardare la chat comune per tutti, ovvero l’applicazione base di WhatsApp. Potrebbero ben presto arrivare le reazioni ai messaggi, in modo da consentire a tutti di evitare di digitare, inserendo semplicemente una reazione.

WhatsApp: gli utenti adesso aspetto nel nuovo aggiornamento per la versione business

Come un fulmine a ciel sereno, è arrivata una nuova notizia proprio durante le ultime ore. WhatsApp starebbe per riportare un nuovo aggiornamento stando infatti a quanto visto all’interno della versione beta della piattaforma.

Questo renderà l’applicazione molto più simile a Facebook, ma solo per coloro che utilizzano la versione business. WhatsApp infatti sta per introdurre in favore delle aziende un nuovo aggiornamento che comporterà l’utilizzo di un’immagine di copertina. Questa potrà essere impostata direttamente nelle impostazioni del profilo cliccando sul tasto fotocamera. Qui sarà possibile scattare una foto al momento o magari sceglierne una dalla libreria.