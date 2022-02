Non è la prima volta che Vodafone propone delle offerte mobile molto interessanti ad alcuni suoi già clienti di rete fissa, ma questa volta ha davvero esagerato. Secondo quanto è emerso in queste ore, infatti, l’operatore telefonico starebbe proponendo addirittura delle schede SIM a costo zero con inclusi minuti, SMS e 50 GB.

Vodafone da pazzi: SIM a zero euro con inclusi minuti, SMS e 50 GB di traffico dati

Come già accennato, il noto operatore telefonico rosso sta proponendo per alcuni suoi clienti di rete fissa una iniziativa davvero esagerata. Stando a quanto riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, infatti, Vodafone sta proponendo schede SIM a zero euro ma con inclusi minuti di chiamate senza limiti, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati. In particolare, l’operatore sta comunicando questa opportunità tramite delle e-mail e alcuni SMS. Ecco qui di seguito un esempio:

“Per te che sei un cliente di rete fissa le sorprese non finiscono mai. Ricevi direttamente a casa tua una SIM mobile con 50 GB, chiamate ed SMS illimitati. Passa a mobile Vodafone e mantenendo la tua spesa invariata potrai godere di tutti i vantaggi a te riservati anche sul cellulare!”.

Il costo di questa SIM è pari a zero, quindi gli utenti pagheranno in bolletta soltanto il costo dell’offerta di rete fissa. La SIM verrà invece spedita direttamente a casa degli utenti. Ad altri clienti di rete fissa, Vodafone sta poi proponendo un’altra offerta di rete mobile, ovvero la Vodafone Family+. Con quest’ultima, in particolare, si avranno giga illimitati in 5G, minuti di chiamate ed SMS illimitati verso tutti.