Il nuovo elenco di smartphone quasi gratis disponibili da Unieuro possono davvero far sognare gli utenti che da tempo stavano aspettando il momento giusto per accedere ai migliori prodotti attualmente in circolazione, riuscendo a risparmiare molto più del previsto.

Il rapporto qualità/prezzo messo a disposizione è assolutamente invidiabile, tutti hanno la possibilità di accedervi senza spendere cifre troppo elevate, anche sul sito ufficiale. E’ bene ricordare, infatti, che gli acquisti sono effettuabili tranquillamente dal divano di casa propria, avendo inoltre la certezza di godere della spedizione gratuita presso il domicilio, al superamento dei 49 euro di spesa effettiva.

Unieuro: tantissimi sconti per tutti

Il volantino Unieuro punta a soddisfare il più possibile gli utenti italiani, con il lancio di una campagna promozionale decisamente interessante, al cui interno si trova un meccanismo molto amato dal pubblico. Tutti infatti hanno la possibilità di ricevere buoni sconto gratis da poter spendere nel corso del mese successivo alla data d’acquisto; per ottenerli basterà aggiungere al carrello i prodotti desiderati, e poi recarsi in cassa, ricevendo in cambio 20 euro di buono ogni 100 euro di spesa.

Non mancano ad ogni modo ottime offerte speciali dai prezzi decisamente interessanti, come Galaxy S21 in vendita a 679 euro, ma anche Galaxy S21+ proposto a 799 euro, oppure un Galaxy S21 FE, il cui prezzo finale non va oltre i 549 euro (che sono pochissimi per un modello decisamente recente). Le alternative del volantino sono raccolte sul sito.