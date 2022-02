UniCredit e BNL: la truffa gira e porta via soldi con un solo click

Il mondo Unicredit viene ancora una volta preso d’assalto da una nuova truffa, la quale gira vertiginosamente in Italia da giorni.

Secondo quanto riportato sarebbe davvero semplice cadere nel tranello, visto che viene finto un blocco del conto al quale si può rimediare solo con il reinserimento delle credenziali d’accesso.

UniCredit: ecco il messaggio che tutti temono, si tratta di un nuovo tentativo di phishing

Secondo quanto riportato, le caselle e-mail degli italiani sarebbero state prese d’assalto dal messaggio che trovate qui in basso. Si tratta di un inganno che punta a far credere a tutti che un blocco del conto sia in atto e che sia reversibile solo con l’inserimento delle proprie credenziali d’accesso.

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT