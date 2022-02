Gli sconti fissi di Trony rappresentano indubbiamente la campagna promozionale più apprezzata dal pubblico italiano, proprio perché permettono a tutti di accedere ai prodotti maggiormente desiderati, riuscendo nel contempo a risparmiare ingenti quantitativi di denaro.

Per avere la certezza di godere delle medesime riduzioni, dovete sapere che gli acquisti possono essere effettuati recandosi solo ed esclusivamente nei punti vendita fisici, al giorno d’oggi gli stessi prezzi non sono attivi online sul sito ufficiale. Indipendentemente da ciò, al superamento dei 199 euro sarà possibile richiedere anche la rateizzazione del pagamento, in comode rate fisse mensili con addebito diretto sul conto corrente bancario.

Trony: arriva il volantino che nessuno si aspettava

Sconti da paura sono disponibili da Trony in tutti i punti vendita fisici sul territorio nazionale; in questi giorni infatti gli utenti hanno la possibilità di aggiungere 2 prodotti al proprio carrello, e godere di un sconto del 50% sul meno caro della coppia, direttamente in cassa, senza limitazioni o vincoli particolari.

Il meccanismo non potrebbe essere più semplice, nonché aperto a tutti; infatti basterà recarsi in negozio, scegliere ciò che si vuole (è necessario che il prezzo differisca di almeno 5 euro), ed il gioco è fatto. E’ bene ricordare che non sono previsti buoni sconto o rimborsi postumi, la riduzione sarà istantanea ed applicate direttamente sullo scontrino oggetto della promozione. Per nuove informazioni in merito all’ottimo volantino Trony, consigliamo comunque di collegarvi subito sul sito ufficiale, troverete tutti i dettagli ad attendervi.