TIM ha deciso di rilanciare la sua offerta commerciale nel corso di queste settimane di fine inverno. Il provider italiano vuole garantire una concorrenza ampia ad Iliad ed alle sue tariffe low cost. I clienti che decidono di cambiare operatore e di passare al gestore francese, in tal senso, avranno a loro disposizione non una ma bensì due tariffe molto vantaggiose.

TIM, due offerte low cost il mese di Febbraio

La proposta iniziale di TIM per i suoi clienti è senza dubbio la promozione Gold Pro. Gli utenti che decidono di sottoscrivere questa ricaricabile avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti da inviare a chiunque ed anche 70 Giga per la connessione di rete. Il prezzo previsto per il rinnovo della tariffa sarà pari a 7,99 euro ogni trenta giorni.

Gli abbonati che decidono invece di sottoscrivere la ricaricabile alternativa di TIM potranno beneficiare della Steel Pro. Gli utenti in questa circostanza avranno un ticket che comprende consumi senza limiti per le telefonate, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 50 Giga per la connessione di rete. Il prezzo previsto è pari a 6,99 euro ogni trenta giorni.