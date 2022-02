Non è un segreto che TikTok abbia avuto la sua giusta dose di controversie negli ultimi anni. Secondo una ricerca di “Statista“, la popolarissima piattaforma di social media dovrebbe raggiungere ben 84,9 milioni di utenti nel 2022.

Tuttavia, l’app è stata anche criticata per aver raccolto grandi quantità di dati degli utenti, non essendo trasparente sulla condivisione e non rivelando ciò che terze parti hanno accesso ad essa.

Di recente, due studi hanno dimostrato che TikTok ha aggirato importanti protezioni della privacy che sostanzialmente consentono alla sua società madre, ByteDance, di accedere completamente ai dati degli utenti.

Ecco i risultati di questi due studi, come ciò influisce sugli utenti di TikTok e cosa possono fare per proteggere la loro privacy mentre utilizzano l’applicazione sui loro smartphone.

The Wrap, una testata giornalistica, ha recentemente confermato i risultati di due studi secondo cui TikTok può aggirare le protezioni di sicurezza negli app store di Google e Apple.

Un app che ha accesso a molti dati

Ciò consente all’app di avere pieno accesso ai dati dell’utente. TikTok può evitare gli audit del codice su Apple App Store e Google Play Store, il che è allarmante.

Inoltre, gli studi condotti dagli esperti di sicurezza informatica hanno rilevato che TikTok può modificare il comportamento dell’app a suo piacimento senza avvisare gli utenti. Può utilizzare il monitoraggio del dispositivo per ottenere un accesso completo ai dati degli utenti, comprese le informazioni sensibili, come i dati demografici.

Perché è importante? Questi sono risultati importanti che mostrano come TikTok stia funzionando in modo leggermente diverso dalla maggior parte delle piattaforme di social media negli Stati Uniti. Supera persino le capacità di Facebook, Instagram e altre app.

Gli esperti affermano che il codice dell’app è difficile da monitorare, ma TikTok ritiene che i suoi metodi siano legali. Russ Jowell, esperto di sviluppo mobile di BestApp.com, ritiene che ByteDance abbia fatto di tutto per nascondere il funzionamento interno di TikTok.

Nel complesso, questi due studi hanno esaminato il codice sorgente di TikTok e valutato come l’app raccoglie:

Dati sui contatti;

ID del dispositivo;

Azioni negli appunti;

Dati nascosti quando inviati avanti e indietro ai server di TikTok;

Sebbene questi studi siano recenti, questa non è la prima volta che TikTok viene interrogato sulla gestione della privacy, su cosa fa con i dati degli utenti e su quanto siano sicure in realtà le persone.