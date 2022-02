Uno dei maggiori pericoli a cui ogni utente dotato di smartphone è sottoposto ogni giorno sono senza alcun dubbio i malware, i piccoli software dannosi forti di una diffusione massiva che li ha investiti negli ultimi anni, pullulano nel web e sono pronti a infettare il maggior numero di device possibili, ovviamente nel tentativo di sottrarre loro i dati contenuti dal momento che possono risultare molto utili agli hackers per numerosi crimini.

I malware per diffondersi sfruttano delle app vettori diffuse nel web che, una volta installate, assumono il controllo del dispositivo iniziando a copiare tutto ciò che contiene per poi inviarlo presso un server remoto al proprio creatore che potrà così visionare il tutto in comodità.

Se non volete incappare in questa tipologia di problema il modo migliore resta quello di scaricare app dagli stores e non dal web, in tal modo gli autori saranno sempre verificati.

App malware da non scaricare per nulla al mondo