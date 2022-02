Sky sta cercando in tutti i modi di sopperire all’assenza dell’esclusiva della Serie A dai suoi palinsesti. Con il ritorno della Champions League, la tv satellitare ritorna a trasmettere la sua principale esclusiva in ambito sportivo e calcistico. Per contrastare DAZN, inoltre, la tv satellitare ha previsto un’inedita offerta commerciale.

Sky, il 2022 inizia con questo servizio gratis

I clienti che decidono di attivare una nuova offerta con Sky potranno beneficiare dei cosiddetti listini Smart. Con il nuovo listino della pay tv satellitare, i costi per ogni singolo pacchetto sono stati modificati in ottica di risparmio.

Gli utenti che decidono di attivare il ticket Sport di Sky, ad esempio, dovranno pagare soltanto 16,90 euro. Il costo del ticket per il Cinema è ancora più basso ed è pari a 10,90 euro. Per quanto concerne il pacchetto delle serie tv e dell’intrattenimento, invece, ai clienti sarà richiesto un canone pari a 14,90 euro. Ancora più basso, invece, il costo del pacchetto per il calcio con un ticket di soli 5 euro al mese.

In aggiunta ai vantaggi dei costi da ribasso, i clienti che decidono di attivare un ticket con Sky potranno anche optare per il servizio Sky Go Plus, garantito completamente a costo zero a tutti gli abbonati. Eliminato in maniera ufficiale, quindi, il precedente prezzo per il servizio pari a 5 euro ogni trenta giorni.

Le nuove condizioni previste da Sky prevedono sempre l’associazione di 4 dispositivi mobili diversi per l’app streaming ed anche l’utilizzo della modalità offline. Possibile anche la doppia visione contemporanea su due dispositivi.