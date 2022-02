Il remake di Resident Evil 4 seguita il capolavoro pubblicato da Capocom nel lontano 2005. Nel suo curriculum la promessa di quanto appreso dai rumor di questi mesi: una buona dose di terrore che supera ampiamente le aspettative iniziali.

Il survival horror più apprezzato di sempre torna quindi un auge regalando ai fan nuove e più paurose esperienze di gioco. Nelle ultime ore le indiscrezioni hanno lasciato il posto da alcuni dettagli aggiornati che sicuramente apprezzeremo. Ecco che cosa si sta dicendo al riguardo.

Resident Evil 4 Remake: ore di terrore nel nuovo capitolo

Imran Khan, insider decisamente ben informato sulla serie, ha anticipato alcune novità. I cambiamenti sono sostanziali per il nuovo Resident Evil 4 Remake. L’azienda sembra punti a creare un gioco più spaventoso, suggestivo e conivolgente. Alcune parti sono state spostate variando l’ambientazione giorno/notte. Oltre questo la potenza dell’hardware odierno consentirà di esprimere al meglio le potenzialità del gameplay.

Sostanzialmente si potrebbero integrare quelle scene tagliate nel trailer di pre-lancio avutosi al tempo della prima pubblicazione. Si pensa anche ad una reintegrazione delle missioni con Ada Wong e nello specifico: Operation Ada e Separate Ways ora da unire ed espandere. Non è chiaro se saranno inserite nel pacchetto o contenute in un apposito DLC.

Al momento poche le informazioni ottenibili dai rumor. Capcom non si è pronunciata ufficialmente. Si resta in attesa di una dichiarazione ufficiale che consenta di ottenere ulteriori dettagli ed una data di uscita ufficiale che non sembra essere poi così lontana. Seguiteci per ulteriori approfondimenti. Pensate valga la pena rispolverare questo vecchio classico? Spazio ai commenti.