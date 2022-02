Postepay: arriva la uova truffa che danneggia e deruba gli utenti

Tutti coloro che usano una carta di credito, prepagata o di debito rischiano ogni giorno di finire all’interno di una truffa. Purtroppo questa volta sta toccando ad una delle carte più diffuse sul territorio italiano. Postepay infatti sta provando ancora una volta a smentire la truffa che starebbe girando tramite e-mail.

Postepay rischia ancora: arriva il messaggio phishing che può rubare i soldi con un solo click

Da quando arrivano i messaggi phishing, gli utenti non sanno di rischiare grosso. Questa è la situazione adatta, visto che è un nuovo testo avrebbe fatto il giro del web in poco tempo indicando addirittura un blocco del conto sulle carte Postepay. Chiaramente nulla di tutto questo è avvenuto, per cui e state tranquilli e non cliccate assolutamente sul link in questione.

Gentile cliente (nome e cognome),

Ti comunichiamo che l’accesso e le funzioni del tuo conto Postepay Poste Italiane sono state temporaneamente disabilitate.

Questa misura è stata presa perchè hai ignorato la nostra precedente richiesta di effettuare la verifica obbligatoria del tuo profilo Online Banking.

Prima che riabilitiamo l’uso della tua carta abbiamo bisogno che ci confermi la tua identità compilando una serie di dati già inseriti sul nostro sito al momento della tua registrazione sul portale di Intesa.

Ti invitiamo a cliccare sul bottone seguente e seguire le indicazioni.

PROCEDI

Tieni presente che l’accesso ai servizi Intesa (tra quali, prelievi e pagamenti) e il loro utilizzo sono limitati finchè l’aggiornamento non viene effettuato correttamente.

Rimaniamo a tua disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento e informazione!