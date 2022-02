L’operatore virtuale PosteMobile ha lanciato la nuova offerta a tempo limitato Creami WOW 30 GB. Si tratta di un’offerta speciale attivabile esclusivamente online e fino a oggi, domenica 20 febbraio 2022.

L’offerta consente di accedere ad un bundle completo di minuti, SMS e Giga a meno di 5 euro al mese. Per gli utenti che puntano ad un’offerta ancora più completa c’è anche Creami WOW 50 GB. Scopriamo maggiori dettagli.

Ancora attivabile PosteMobile Creami WOW 30 GB

Creami WOW 30 GB è l’offerta di PosteMobile del fine settimana e rappresenta la soluzione giusta per tutti gli utenti che vogliono spendere meno di 5 euro al mese senza rinunciare alla possibilità di sfruttare un bundle completo di minuti, SMS e GB. Questa include minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia, 30 GB in 4G fino a 300 Mbps ogni mese, in roaming in UE è possibile utilizzare minuti ed SMS senza limiti e fino a 3,27 GB al mese senza costi aggiuntivi e “Ti cerco” e “Richiama ora”, avviso di chiamata e controllo del credito residuo al numero 401212 inclusi nel prezzo senza costi aggiuntivi.

La nuova offerta di PosteMobile presenta un costo di 4,99 euro al mese a tempo indeterminato e con addebito su credito residuo. Il costo iniziale richiesto per l’attivazione è di 20 euro con 10 euro di ricarica del credito da utilizzare per coprire il costo dei primi due mesi dell’offerta. Chi è in cerca di un’offerta più completa può puntare su Creami EXTRA WOW 50 di PosteMobile. L’offerta in questione, infatti, mette a disposizione minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia, 50 GB in 4G fino a 300 Mbps ogni mese in roaming in UE è possibile utilizzare minuti ed SMS senza limiti e fino a 4,58 GB al mese senza costi aggiuntivi e “Ti cerco” e “Richiama ora”, avviso di chiamata e controllo del credito residuo al numero 401212 inclusi nel prezzo senza costi aggiuntivi.

L’offerta presenta un costo periodico di 6,99 euro al mese con attivazione di 20 euro di cui 10 euro di credito sulla SIM. Il prezzo è bloccato a tempo indeterminato. Anche in questo caso, l’offerta è disponibile per tutti, con o senza portabilità del numero da un altro operatore. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.