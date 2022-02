Il capo dell’ufficio europeo dell’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato martedì che i funzionari sanitari stanno rivolgendo la loro attenzione ai crescenti tassi di infezione da COVID-19 nell’Europa orientale, dove sei paesi, tra cui Russia e Ucraina, hanno visto un raddoppio del conteggio dei casi negli ultimi due settimane.

Il dottor Hans Kluge ha affermato che la regione di 53 paesi, che si estende dalle ex repubbliche sovietiche all’Asia centrale, ha ora registrato oltre 165 milioni di casi confermati di coronavirus e 1,8 milioni di decessi legati alla pandemia, di cui 25.000 solo nell’ultima settimana.

“Oggi, il nostro focus è verso l’est della regione europea dell’OMS”, ha detto Kluge in russo durante un briefing con i media, indicando un’impennata nella variante omicron altamente trasmissibile. “Nelle ultime due settimane, i casi di COVID-19 sono più che raddoppiati in sei paesi in questa parte della regione (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Federazione Russa e Ucraina).”

Le zone vaccinate le più sicure

Il direttore europeo dell’OMS Hans Kluge ha fornito informazioni sulla gestione danese in merito al coronavirus durante una conferenza stampa a Eigtveds Pakhus, dichiarando: “Come anticipato, l’onda omicron si sta spostando verso est: 10 Stati membri orientali hanno ora rilevato questa variante“.

Omicron, tuttavia, è più mite delle varianti precedenti e i sistemi sanitari nella maggior parte dei paesi del mondo non sono sotto sforzo.

Kluge ha cercato di porre l’accento sul miglioramento dei tassi di vaccinazione, che sono rimasti indietro nell’Europa orientale rispetto al resto della regione. Ha affermato che meno del 40% delle persone di età superiore ai 60 anni in Bosnia, Bulgaria, Kirghizistan, Ucraina e Uzbekistan hanno completato una serie completa di vaccini COVID-19.

Il capo dell’OMS Europa ha anche evidenziato il suo “messaggio di speranza“, indicando che continuano ad esserci alti livelli di immunità attraverso la vaccinazione o il recupero dall’infezione e l’imminente fine della stagione invernale che fa sì che molte persone si radunino al chiuso, dove il virus può diffondersi più facilmente.