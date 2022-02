IPTV e Guardia di Finanza: le fiamme gialle bloccano e multano 550 mila utenti

Avrebbe dell’incredibile quanto visto ultimamente in Italia, soprattutto per quanto riguarda la TV a pagamento. La pirateria sarebbe riuscendo ad ampliare ancor di più le sue mire espansionistiche, riuscendo ad ottenere sempre più clienti nel giro di poco tempo. La Guardia di Finanza però sarebbe molto attenta a tutti i movimenti e starebbe portando a termine delle operazioni importanti proprio per smantellare quella che sembrerebbe la rete più fitta di sempre nel mondo delle IPTV. L’ultima operazione è stata condotta proprio durante le scorse settimane in Campania, venendo a capo di una fitta organizzazione.

L’uso delle VPN ha contribuito alla crescita di questi servizi. Sfruttata in modo legale, una VPN è un servizio consigliatissimo e facile da usare essendo protetti in rete, e che se usato con i più noti servizi di streaming (Netflix, Amazon Prime Video) da accesso a cataloghi più vasti. NordVPN, la migliore VPN attuale, offre un ottimo servizio ed è in offerta con un prezzo scontatissimo.

IPTV: anche questa volta finiscono male i piani della pirateria, 550.000 utenti sono stati bloccati

CyberGroup, questo il nome dell’organizzazione che aveva sede in Campania, è stata chiusa ufficialmente. La piattaforma che contava oltre 550.000 utenti, non vedrà più la luce. La Guardia di Finanza ha infatti concluso l’operazione bloccando tutto e indagando 20 persone tra cui il gestore, un 25 enne che viveva a Dubai.

La legge del resto è molto chiara e come descrive ormai da diverso tempo, viene punita la persona che “abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento”.