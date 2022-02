Il social più sfruttato e conosciuto in tutto il pianeta è senza alcun dubbio Instagram, la piattaforma di proprietà Facebook vanta infatti una platea di utenti a dir poco assoluta, i quali sono rimasti ovviamente conquistati dalle funzionalità del social che, per molti, è addirittura diventato una piattaforma di lavoro.

Tale contesto però ha palesato negli anni, soprattutto dopo l’avvento dei reels, un lato oscuro ben evidente fatto di un uso esagerato del social che nel tempo porta ad un distacco troppo netto dalla vita reale, malus di cui in realtà molti erano consci e di cui a quanto pare anche Instagram ha preso consapevolezza, ecco dunque perchè ha deciso di lanciare la funzione “Take a break”, in italiano “Prenditi una pausa”.

Take a break arriva anche in Italia

La nuova funzionalità introdotta nell’app di Instagram è arrivata anche in Italia, per attivarla vi basterà seguire questi semplici passi: andare in “Impostazioni”, poi su “Account” e infine ne “La tua attività” e selezionare la voce “Imposta promemoria pause” per programmare l’invio di una notifica, la quale dovrebbe arrivare non appena superata una soglia di minuti continuativi d’uso che dovrebbe essere presettata a 30 minuti.

Si tratta dunque di una funzionalità che mostra un’evidente presa di coscienza da parte di Instagram in merito il proprio social che, effettivamente, soprattutto nelle fasce di età più bassa può creare una dipendenza d’uso decisamente troppo forte, fenomeno da limitare in un atteggiamento quasi contraddittorio per una società ma necessario per evitare il diffondersi a macchia d’olio del problema.