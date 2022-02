Iliad per la stagione invernale ha proposto ai suoi utenti la sorpresa migliore possibili. In seguito ai rumors dello scorso anno, finalmente ora gli abbonati potranno beneficiare delle reti per la fibra ottica. I clienti in tal senso potranno sottoscrivere la promozione Iliad Box con internet a 4 Gbps a soli 16,99 euro al mese.

Nel campo della telefonia mobile, il provider francese ha deciso di confermare la sua ricaricabile principale: la Giga 120. Al semplice costo di 9,99 euro i clienti riceveranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti da inviare a chiunque e 120 Giga per internet.

Iliad, le migliori offerte dopo la Fibra ottica

La Giga 120 è solo una delle ricaricabili previste in casa Iliad. Gli abbonati del gestore francese potranno altresì sottoscrivere la Giga 80 e la Giga 40.

La Giga 80 è la promozione che ha sostituito nei listini di Iliad la Giga 50. I clienti che decidono di attivare questa ricaricabile avranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti e 80 Giga per navigare in internet con la presenza di 6 Giga per la connessione in internet dall’estero. Il prezzo per il rinnovo di questa promozione è di soli 7,99 euro ogni trenta giorni.

Oltre alla Giga 80, i clienti di Iliad potranno anche sottoscrivere la Giga 40. Il ticket per i clienti presenta un canone mensile pari a 6,99 euro con servizi che prevedono chiamate e SMS illimitati verso tutti con 40 Giga per navigare in internet con le velocità del 4G. Per tutte le promozioni a listino di Iliad è previsto un canone di attivazione pari a 10 euro.