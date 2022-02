Il problema più comune riscontrato da chi possiede uno smartphone, negli ultimi anni è sempre stato legato alla connessione 4G LTE. Alcuni si lamentano del fatto che il loro telefono è fuori dall’area di copertura o che non possono accedere alla connessione internet. Ci possono essere vari motivi dietro questo comportamento.

Quando si tratta della rete 4G LTE, ci sono dei problemi che si ripresentano in maniera frequentemente, scopriamo quali.

Offline in modalità 4G

Molte persone vogliono utilizzare velocità 4G più elevate e spesso configurano il proprio telefono per utilizzare solo reti 4G LTE. In questi casi, le persone spesso si lamentano del fatto che il loro telefono non rileva il segnale o non visualizza le barre. Quando questo succede, bisognerà per forza modificare il tipo di ricezione.

Al momento, l’unico modo per assicurarsi che il telefono riesca a connettersi alla rete è quello di modificare le impostazioni interne dello smartphone.

Chiamata VoLTE non si connette

VoLTE (Voice Over LTE) promette di offrire una qualità cristallina per le chiamate vocali. Se hai effettuato l’upgrade alla SIM 4G, dovrebbe essere sufficiente per usufruire dei servizi VoLTE.

Tuttavia, è ancora necessario soddisfare due condizioni. Innanzitutto, il tuo telefono supporta VoLTE, che è un requisito essenziale. In secondo luogo, i servizi VoLTE devono essere esplicitamente disponibili nella tua zona. Puoi sempre contattare il tuo gestore di telefonia mobile per chiarire ulteriori disguidi.

Problemi di attivazione in chiamata

Tutti i telefoni moderni sono dotati di un’impostazione specifica per attivare VoLTE insieme al 4G. Devi abilitare questa opzione dalle impostazioni del tuo telefono. In caso contrario, non sarai in grado di utilizzare la funzione VoLTE anche se è disponibile in quella posizione.

Segnale più debole

Innanzitutto, devi verificare se il tuo telefono supporta le bande LTE. In secondo luogo, è necessario acquistare una nuova SIM 4G dal provider di servizi mobili e utilizzarla al posto di una vecchia SIM. Dopodiché, si tratta solo di attivare l’opzione 4G LTE dalle impostazioni del telefono.