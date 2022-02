Green pass e l'abolizione: ecco le parole del ministro della Salute

Da diversi giorni si parla insistentemente di quello che è accaduto in Italia dopo l’ultimo allentamento delle restrizioni. Tutti i cittadini italiani al momento saranno infatti liberi di andare in giro senza mascherina, essendo stata quest’ultima abolita all’aperto.

Tale divieto persiste però ancora in Campania, dove il governatore ha scelto di arrivare al prossimo 28 febbraio prima di rendere disponibile quello che ora sembra un privilegio per la maggior parte degli italiani. Allo stesso tempo si parla insistentemente anche del certificato verde, qui il Green pass che secondo molti potrebbe essere anche abolito a breve. In realtà non si sa ancora cosa accadrà in merito, dal momento che il governo sta vagliando diverse ipotesi. Molto alta è la probabilità che si andrà ancora avanti per un po’, almeno secondo quanto fa sapere il ministero della Salute.

Green Pass: non è ancora periodo per abolirlo, ecco le parole del ministro della Salute

Queste le parole da parte del ministro della Salute Walter Ricciardi che è intervenuto a Zona Bianca:

“È opportuno tenere il Green pass ancora per un periodo di tempo prolungato, almeno fino al prossimo inverno“.

Questo e poi le parole da parte di Roberto Speranza:

“Sicuramente la situazione è in enorme miglioramento e continuerà ad andare bene. Avremo una buona primavera e un’ottima estate, ma dobbiamo capire che il virus c’è ancora. Non dobbiamo commettere gli stessi errori del passato. È chiaro che possiamo fare praticamente tutto, ma in condizioni di sicurezza. Vaccinazione e Green pass sono i nostri strumenti per questo”.