Il risparmio è assolutamente di casa nei punti vendita Euronics, grazie ad una campagna promozionale che non sembra avere rivali sul territorio nazionale, data la presenza di prezzi sempre più bassi e convenienti, a disposizione di ogni consumatore.

Il volantino che potete trovare descritto direttamente nell’articolo, lo ricordiamo, risulta essere valido solo ed esclusivamente nei punti vendita fisici, ma in particolare la campagna è limitata a specifiche location di proprietà di Euronics Nova. Il consiglio che vi diamo è sempre lo stesso, verificate attentamente la validità della campagna presso il negozio più vicino a voi, per avere la certezza degli sconti applicati.

Euronics: le nuove offerte sono le migliori in assoluto

Solo oggi da Euronics è stata attivata la campagna promozionale più prendi meno spendi, che rispolvera un meccanismo assolutamente amato dai più, promettendo nel contempo un risparmio veramente degno di nota.

L’idea è quindi di permettere al consumatore di raggiungere l’acquisto dei prodotti maggiormente desiderati, promettendo in cambio uno sconto fisso immediato. Prestate attenzione, il volantino non parla di buoni sconto o di rimborsi postumi, ma di una vera e propria riduzione istantaneamente applicata sullo scontrino stesso.

I tagli da superare sono 450, 650, 1050 e 2100 euro, per godere in cambio di sconti di 50, 100, 200 e 500 euro. La campagna promozionale è valida solamente oggi, come anticipato nei punti vendita Euronics Nova; se interessati potete scorrerla qui, consigliandovi di recarvi in negozio il prima possibile per completare gli acquisti.