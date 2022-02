Gli smartphone sono come al solito al centro delle ultime campagne promozionali delle più importanti realtà del territorio nazionale, anche Esselunga non vuole essere assolutamente da meno, per questo motivo ha presentato un volantino altrettanto interessante ed invitante.

Al suo interno si trovano innumerevoli smartphone disponibili a prezzi bassi, con possibilità di risparmio, ma sopratutto acquisti effettuabili solo ed esclusivamente nei singoli negozi in Italia. Non dovete dimenticare, infatti, che al momento gli stessi sconti non sono da considerarsi attivi online sul sito ufficiale, sebbene tutti i prodotti siano no brand con garanzia di 2 anni.

Esselunga: tantissimi sconti assurdi vi attendono

Se volete risparmiare sull’acquisto di uno smartphone Apple, anche non propriamente recente, siete arrivati nel posto giusto. La campagna promozionale punta fortissimo sull’Apple iPhone 12, un dispositivo disponibile nel periodo corrente a soli 799 euro, con il quale ognuno di noi potrà godere di prestazioni adeguate, nonché 128GB di memoria interna (purtroppo non espandibili).

Dall’altro lato della barricata, invece, spunta lo Xiaomi Redmi Note 8 2021, un dispositivo in vendita a poco meno di 140 euro, con il quale si potrà accedere a performance molto basilari, ma mai scadenti, nonché ad un dispositivo dalle classiche condizioni: no brand e con la solita garanzia legale della durata complessiva di 24 mesi.

Per le nuove informazioni in merito al volantino Esselunga, ricordatevi di fare affidamento sulle pagine che potete trovare elencate in esclusiva sul sito ufficiale dell’azienda, recandovi poi in negozio per gli acquisti.