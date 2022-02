I nuovi Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Extremely saranno disponibili nei negozi tra fine febbraio e inizio marzo, con costi compresi tra 799 e 1.689 euro. Sono già stati aperti i preordini degli operatori di telefonia mobile. Per i clienti quindi, potrebbe esserci la possibilità di acquistare il Samsung Galaxy S22 a rate, abbinando lo smartphone specificato alla loro fornitura cellulare.

Samsung Galaxy S22, S22+ con Vodafone

Vodafone offre numerosi omaggi, per tutte le mode accessibili è richiesto un canone di 24 rate mensili e, in alcune circostanze, un contributo Preliminare (oltre a contributo di 9,99 euro per l’attivazione del seguito). L’importo preciso della rata e del contributo preliminare dipendono ciascuno dal tipo di prestazione attivata e dal dispositivo scelto.

Tutti i contratti con Galaxy S22 inclusi vengono addebitati su carta di credito.

Probabilmente le tariffe più vantaggiose sono riservate agli acquirenti Infinity Black Version. In questo caso, infatti, è possibile acquistare a rate:

Galaxy S22 con anticipo zero e rate da 18,99 euro a trenta giorni

Galaxy S22+ con anticipo zero e rate da 29,99€ ogni trenta giorni

Galaxy S22 Extreme con anticipo zero e rate da 35,99€ ogni trenta giorni

Per le altre offerte ricaricabili Vodafone, non appartenenti alla gamma Infinito, alla gamma RED o alla gamma Shake, vengono proposti i seguenti costi:

Galaxy S22 con un anticipo di 49,99 euro e rate di 20,99 euro

Galaxy S22+ con un anticipo di 69,99 euro e rate di 31,99 euro

Galaxy S22 Extremely con anticipo di 99,99 euro e rate di 37,99 euro

Tutti i costi indicati si riferiscono alla variante essenziale delle tre mode (8 GB di RAM e 128 GB di storage).

Samsung Galaxy S22, S22+ con TIM

Tra le tante promozioni TIM, le offerte TIMFin arrivano anche sugli smartphone Samsung. Le situazioni, in questo caso, sono particolarmente vantaggiose e non dipendono dalla rete cellulare attivata.

È anche possibile rateizzare l’acquisto del Galaxy S22 con addebito delle rate in fattura, oppure rateizzare con il costo della carta di credito. Per tutte le opzioni vengono offerte 30 rate mensili più un anticipo.

Di seguito sono elencati i costi iniziali per l’acquisto a rate con Tim:

Galaxy S22 con anticipo zero e rate da 20 euro ogni trenta giorni

Galaxy S22+ con anticipo zero e rate da 25 euro ogni trenta giorni

Galaxy S22 Extreme con anticipo zero e rate da 30 euro ogni trenta giorni

I costi si riferiscono per le varianti da 128 GB, mentre per le varianti da 256 GB è abbondante 1 euro in più ogni trenta giorni.