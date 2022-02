CoopVoce incute terrore a TIM e Vodafone: ecco le Evolution fino a 100GB

Tutti i gestori che ogni giorno si affannano nel raggiungere ancor più notorietà all’interno del mondo della mobilità, sanno di avere più rivali. I provider più famosi sono arrivati all’apice ma adesso rischiano di cadere per mano dei classici gestori virtuali. Quelli che prima nessuno intendeva infilarsi neanche per sbaglio, oggi sono tra i più richiesti in virtù dei prezzi che offrono ma soprattutto dei tanti contenuti messi a disposizione. Uno dei più interessanti secondo anche il parere del pubblico sarebbe CoopVoce.

Il noto provider sta riuscendo pian piano a portare a termine il suo programma, il quale consentirebbe a tutti di avere una delle promozioni Evolution. Le tre soluzioni in questione sono ancora disponibili sul sito ufficiale dove si parte da un prezzo irrisorio di 4,50 € al mese per sempre.

CoopVoce: queste sono le offerte più desiderate al momento, si arriva fino a 100 giga

Qui in basso notate nell’elenco le tre promozioni principali del gestore virtuale, le quali dureranno per sempre agli stessi prezzi. Ricordiamo infatti che non è prevista alcuna rimodulazione per nessuna delle tre.

EVO 30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 6,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS