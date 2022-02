Spendere poco con Comet potrebbe essere davvero molto più semplice di quanto avreste mai pensato, grazie all’ultima campagna promozionale, infatti, i prezzi sono decisamente più bassi e pronti a far risparmiare tutti coloro che vorranno acquistare la tecnologia.

I prezzi bassi sono da considerarsi attivi sia in negozio che direttamente online sul sito ufficiale, senza differenze o vincoli particolari. Anzi, tutti coloro che acquisteranno dal divano di casa propria, potranno avere la certezza di ricevere gratuitamente la merce, nel momento in cui l’ordine dovesse avere un valore immediatamente superiore ai 49 euro.

Comet: tutte le nuove offerte sono dietro l’angolo

Con il volantino Comet gli utenti hanno la possibilità di acquistare alcuni dei migliori top di gamma degli ultimi mesi, pagandoli cifre veramente ridottissime rispetto al listino originario. I più interessanti fra tutti sono chiaramente Galaxy Z Flip3, Galaxy S21 FE e Apple iPhone 13, ma quanto costano?

Partiamo dal primo, il foldable più richiesto e desiderato degli ultimi mesi, viene finalmente proposto ad una cifra di tutto rispetto, se considerate che comunque sono necessari 799 euro per il suo acquisto. Il meno costoso della selezione è senza dubbio il Galaxy S21 FE, sebbene sia tra i più recenti, in quanto basteranno 599 euro, per godere di prestazioni più che performanti. In ultimo, ricordiamo essere disponibile anche il più recente iPhone sul mercato, l’iPhone 13, in vendita a 829 euro. Se volete scoprire gli altri sconti, non dovete fare altro che collegarvi qui.