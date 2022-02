Il miglior volantino di Febbraio 2022 è di Carrefour, al suo interno gli utenti hanno la possibilità di scovare incredibili occasioni dai prezzi sempre più bassi e convenienti, con alcune delle promozioni più in voga e richieste del periodo.

Per risparmiare al massimo con Carrefour, ricordiamo essere strettamente necessario recarsi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, in quanto la stessa campagna promozionale non è stata attivata online sul sito ufficiale. In parallelo, tutti i prodotti mobile sono distribuiti no brand, ciò sta a significare in parole povere che gli aggiornamenti verranno rilasciati direttamente dal produttore, e non da un qualsiasi operatore telefonico, per una maggiore tempestività e sicurezza generale.

Carrefour: le offerte sono assolutamente incredibili

Il risparmio è assolutamente di casa da Carrefour, il volantino attivato in questo periodo punta fortissimo sugli smartphone più economici disponibili sul mercato, promettendo agli utenti un risparmio, spendendo comunque al massimo 179 euro. I modelli attualmente disponibili, ricordiamo solo in negozio, sono Realme C25Y, Oppo A54s e TCL 20Y.

Chiaramente le prestazioni non possono in nessun modo essere paragonate con modelli più costosi, ma nel loro piccolo sono assolutamente convincenti e soddisfacenti. Le varianti distribuite da Carrefour sono le solite, ovvero no brand (quindi con aggiornamenti rilasciati dai produttori) e con garanzia della durata complessiva di 24 mesi. Tutte le offerte possono essere visionate direttamente nel nostro articolo, se volete conoscere da vicino i vari sconti, ricordatevi di collegarvi il prima possibile al sito ufficiale dell’azienda.