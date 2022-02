Il mondo videoludico saluta con interesse l’arrivo di Broken Blades, un titolo platform che metterà a dura prova le abilità dei giocatori. L’aspetto in 2D non deve ingannare in quanto la natura roguelike del titolo setta la difficoltà molto in alto.

Broken Blades è disponibile sia su PC attraverso la piattaforma Steam che su Nintendo Switch attraverso il Nintendo eShop. I punti forti del gioco sono il dinamismo richiesto per superare tutte le sfide e la generazione casuale dei dungeon da esplorare. Inoltre, nel titolo è presente un sistema di crafting delle spade che permette di creare armi dal potere illimitato.

Come si può vedere dal trailer di lancio disponibile su YouTube, il titolo ha un’atmosfera molto cupa aumentando così il livello di difficoltà. Il giocatore avrà come obiettivo quello di scappare da una grotta sotterranea esplorando i vari anfratti e sconfiggendo i nemici.

Broken Blades è un nuovo titolo platform in 2D con dinamiche roguelike che offre tanta azione da non dare respiro ai giocatori

Sarà necessario calcolare ogni passo per non cadere nelle numerose trappole e stare pronti a utilizzare i propri fendenti per difendersi dagli attacchi improvvisi. Lo sviluppo è curato da due aziende polacche, Golden Eggs Studio e West Wind Games.

Il gioco è pubblicato dalla Ultimate Games S.A. Entrambe le software house hanno lavorato per creare un gioco incentrato sul single player che offrisse uno stile unico ad elementi conosciuti agli appassionati del genere roguelike e metroidvania.

Ovviamente, alla fine di ogni livello ci sarà un boss da sconfiggere che offrirà un livello di sfida ben più alto rispetto a tutti gli altri mostri. L’arma primaria da utilizzare sarà la propria spada che potrà essere assemblata a piacimento, modificandone i valori e le proprietà magiche. Anche il personaggio può essere modificato a piacimento.