Il colosso di Seattle Amazon ha recentemente lanciato una nuova promozione grazie alla quale si possono ottenere ben 3 mesi di musica gratuita su Music Unlimited.

I nuovi clienti che vogliono provare gratuitamente il servizio possono sfruttare un’occasione molto interessante: iscrivendovi entro il 29 marzo 2022 avrete a disposizione un abbonamento gratuito per 3 mesi. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Amazon: Music Unlimited gratis per 3 mesi con la nuova promo

Per attivare un abbonamento in regalo è necessario andare sulla pagina dedicata e cliccare sul pulsante a inizio pagina, indicando un metodo di pagamento se non già associato al proprio account Amazon. A questo punto sarà possibile godere di tutti i servizi di Music Unlimited per 3 mesi a costo zero. Finito questo periodo di tempo, il servizio si rinnova automaticamente ogni mese al costo di 9,99 euro. Ovviamente è possibile disattivarlo in ogni momento, anche prima della fine dei mesi promozionali.

Vi ricordo che Music Unlimited è un servizio di musica in streaming simile a Spotify e curato direttamente da Amazon. Propone l’accesso diretto a migliaia di canzoni direttamente online, non ha pubblicità e permette anche il salvataggio offline. Inoltre, si integra con i servizi di Amazon Alexa su tutti i dispositivi compatibili, come ad esempio gli smart speaker della serie Echo.

La promozione può essere attivata fino al 29 marzo 2022 ed è valida solo per gli utenti che sono nuovi abbonati ad Amazon Music Unlimited e non hanno mai attivato la prova gratuita di 30 giorni. Per maggiori informazioni sul servizio e sull’offerta, vi lasciamo a visitare la pagina dedicata.