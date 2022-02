Negli ultimi giorni il portafoglio offerte dell’operatore virtuale 1Mobile è stato prorogato con nuove scadenze, mantenendo comunque gli stessi prezzi da 2,50 euro al mese.

Per la gamma Reward, composta da tre offerte tariffarie da 4,49 euro al mese, l’attivazione può essere effettuata fino al 21 Febbraio 2022, mentre per tutto il resto del portafoglio si ha tempo fino al 28 Febbraio 2022.

1Mobile: ancora attivabili le offerte da 2.99 euro al mese

Si parte innanzitutto con 1Mobile Top Reward, composta ogni mese da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti e 100 Giga di traffico dati che diventano 120 Giga dal terzo mese, il tutto a 7,99 euro mensili. Con questa offerta, il costo di attivazione è pari a 2 euro in portabilità o 7 euro per nuovi numeri e con portabilità da Vodafone. La seconda offerta di questa gamma è 1Mobile Smart Reward, con un bundle mensile di minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 40 SMS verso tutti e 50 Giga di traffico dati che diventano 60 Giga dal terzo mese, al prezzo di 5,99 euro mensili.

In questo caso il costo di attivazione è pari a 4 euro in portabilità oppure 9 euro per nuovi numeri e con portabilità da Vodafone. Infine è ancora disponibile 1Mobile Start XPlus Reward, l’offerta che offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 30 SMS verso tutti e 20 Giga di traffico dati che diventano 30 Giga dal terzo mese, il tutto a 4,99 euro mensili che dal terzo mese si abbassano a 4,49 euro al mese. In questo caso il costo di attivazione è pari a 5 euro.

Sempre per tutti i nuovi clienti, con o senza contestuale portabilità da qualsiasi altro operatore 1Mobile mette a disposizione l’offerta Special Flash che comprende ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 130 Giga di traffico dati che diventano 140 Giga dalla terza mensilità, il tutto al costo di 9,99 euro al mese. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.