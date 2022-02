In occasione dell’evento di presentazione del nuovo Redmi Note 11, Xiaomi ha annunciato anche la nuova lineup di prodotti Mi Robot Vacuum-Mop 2, rispettivamente suddivisi in tre varianti: Ultra, Pro e 2S. Con questa gamma di prodotti, l’azienda entra ufficialmente nel mondo della robotica.

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra

1 su 6

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra è dotato di un sistema di svuotamento automatico. Può contenere fino a 4L di polvere e altri rifiuti e detriti, per un accumulo totale di circa 10 pulizie. La potenza di aspirazione, invece, è di 16.500 Pa. I sensori laser di cui dispone permettono di mappare la stanza da pulire rilevando con precisione le superfici sporche e gli ostacoli da evitare. Potrai prevenire urti, graffi, ma anche che il dispositivo cada dalle scale o che danneggi il tuo arredo. Dura fino a 240 minuti con una singola carica grazie all’incredibile batteria e sarà acquistabile in Italia dal 21 febbraio al prezzo di 499,99 euro con uno sconto per 48 ore su Amazon e mi.com.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro e 2S

1 su 9

La variante Pro combina aspirazione potente fino a 3.000 Pa e vibrazione ad alta frequenza, tutto in un corpo compatto e maneggevole. La mappatura della stanza da pulire sarà garantita anche in caso di scarsa illuminazione. Integrati anche dei programmi di pulizia, preimpostati o personalizzabili tramite l’app Xiaomi Home. La batteria dopo una singola carica dura fino a 170 minuti ed è predisposto per funzionare anche su più piani. Anche questa variante Pro sarà disponibile dal 21 febbraio, per 48 ore su Amazon e mi.com al prezzo di 349,99 euro. Successivamente a 399,99 euro.

1 su 6

La versione Pro possiamo definirla come quella intermedia. Mentre, il Mi Robot Vacuum-Mop 2S è senza dubbi il più economico dei tre. Anche questo dispositivo è eccellente nella mappatura dell’ambiente circostante. Dispone di un sistema di riconoscimento automatico. Mentre con l’aiuto dell’applicazione sarà possibile costruire muri virtuali affinché il dispositivo non vada in determinate aree, laddove necessario. Ci sono tre modalità di pulizia: aspirazione, lavaggio e una combinazione delle due. La potenza di aspirazione arriva fino a 2.200 Pa. Da fine marzo sarà disponibile a 299,99 euro, anche in questo caso ad un prezzo inferiore di 249,99 euro solo su Amazon e mi.com per le prime 48 ore.