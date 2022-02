L’operatore telefonico WindTre ha da poco lanciato un’offerta bomba di rete mobile. Si tratta dell’offerta denominata WindTre MIA Unlimited x Super Fibra, offre giga illimitati ed ha un costo di partenza di soli 3,99 euro. Tuttavia, è riservata soltanto ai clienti di rete fissa. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WindTre propone una nuova offerta mobile con giga illimitati a partire da 3,99 euro al mese

In questi giorni l’operatore telefonico arancione sta proponendo un’offerta mobile davvero super. Come già accennato, si tratta dell’offerta WindTre MIA Unlimited x Super Fibra. Quest’ultima offerta ha davvero tanto da offrire ma con dei prezzi molto allettanti. Si tratta di una promo con prezzi personalizzati che partono da soli 3,99 euro al mese.

Inclusi nell’offerta abbiamo 20 GB di traffico dati (che diventano illimitati per navigare in tranquillità con l’offerta convergente), minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 100 SMS verso tutti. Tuttavia, potranno attivare la promozione in questione soltanto i clienti di rete fissa e che dunque attiveranno una nuova SIM in convergenza. L’operatore telefonico sta invitando in questi giorni i clienti tramite una nuova campagna promozionale sia con SMS sia con e-mail. Vi ricordiamo che, salvo eventuali proroghe, sarà possibile sfruttare la promo soltanto fino al 21 febbraio 2022.

Nei giorni scorsi WindTre ha anche avviato una campagna winback per alcuni ex clienti stranieri. A questi ultimi è stato proposto di attivare la promo Call Your Country Special, la quale include 90 GB di traffico dati, minuti senza limiti verso tutti i numeri in Italia e anche minuti verso alcuni paesi stranieri.