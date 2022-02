La data di scadenza di Windows 10 è stata già fissata da Microsoft con un annuncio ufficiale. Lo sviluppatore di Redmond dichiara l’end of servicing per il suo OS. Dichiarata per via ufficiale la data finale per l’entrata in vigore delle nuove condizioni che costringeranno molti al passaggio verso il nuovo sistema operativo.

Windows 10: addio supporto dopo questa data

La data di fine servizio è stata stabilita dai tecnici Microsoft entro il prossimo 10 Maggio 2022. A seguito di questa dichiarazione il supporto alle seguenti edizioni di Win 10 cesserà:

20H2 (October 2020 Update)

1909 (November 2019 Update) Education

1909 (November 2019 Update) Enteprise

1909 (November 2019 Update) IoT Enteprise

Ricordiamo che analogamente la fine del supporto per le revisioni commerciali Home, Pro, Edication e Pro for Workstation avevano subito stessa sorte a partire dallo scorso 11 Maggio 2021. Si sottolinea come verranno a mancare gli aggiornamenti di sicurezza.

La situazione sopra prospettata porterà gli utenti a predisporsi verso l’installazione di Windows 11. Grazie al nuovo OS di casa Microsoft si otterranno nuovi livelli grafici e funzionalità allegate di nuova generazione. Tra queste il supporto alle App Android e nuovi menu in Dark Mode. Il post ufficiale, infatti, cita:

“chi contatterà il Supporto Microsoft verrà indirizzato ad aggiornare il dispositivo alla versione più recente di Windows 10 per mantenere il supporto”.

La compagnia nizierà a richiedere l’update forzato dell’ultima versione di Windows 10 su tutti i device aziendali e consumer prossimi al fine supporto. In tal modo si potrà garantire sempre un adeguato margine di sicurezza contro le ultime minacce online.

Nel frattempo Windows 11 è entrato nel vivo del roll-out con sempre più utenti che possono aggiornare fermo restando le condizioni di compatibilità che molti sono riusciti anche ad eludere con metodi che non staremo qui a descrivere.